Также планируется посадить 175 деревьев.

В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что в Колпинском районе за месяц высадят около 250 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В ведомстве отметили, что также планируется посадить плакучие ивы, клены, липы и лиственницы. Всего будет 175 деревьев. Кроме того, саженцы дополнят 3 тысячи кустарников.

Так, день благоустройства в Колпинском районе пройдет 20 апреля. На нем будут работать более 20 пунктов выдачи инвентаря для посадки новых растений. Любой желающий сможет принять участие в благоустройстве.

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