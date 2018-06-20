В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что в Колпинском районе за месяц высадят около 250 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В ведомстве отметили, что также планируется посадить плакучие ивы, клены, липы и лиственницы. Всего будет 175 деревьев. Кроме того, саженцы дополнят 3 тысячи кустарников.
Так, день благоустройства в Колпинском районе пройдет 20 апреля. На нем будут работать более 20 пунктов выдачи инвентаря для посадки новых растений. Любой желающий сможет принять участие в благоустройстве.
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Фото:pixabay
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