Недобросовестный гражданин буквально застрял на месте происшествия.

В четверг, 11 апреля, в Левашово поймали водителя самосвала, который выгружал мусор в поле. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Как оказалось, недобросовестный гражданин буквально застрял на месте происшествия.

Мгновенная карма отмечают горожане

Стоит отметить, что за застрявший самосвал все же пытался скрыться с места преступления. Водитель вызвал эвакуатор, но автомобилисты перегородили ему дорогу до приезда полицейских.

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Фото:дтп и чп петербург/вк