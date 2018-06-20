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В Левашово поймали водителя самосвала, который выгружал мусор в поле
Сегодня, 20:40
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IRINA_CHALKINA

В Левашово поймали водителя самосвала, который выгружал мусор в поле

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Недобросовестный гражданин буквально застрял на месте происшествия.

В четверг, 11 апреля, в Левашово поймали водителя самосвала, который выгружал мусор в поле. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Как оказалось, недобросовестный гражданин буквально застрял на месте происшествия. 

Мгновенная карма

отмечают горожане

Стоит отметить, что за застрявший самосвал все же пытался скрыться с места преступления. Водитель вызвал эвакуатор, но автомобилисты перегородили ему дорогу до приезда полицейских.

Ранее мы сообщали о том, что Петербурженку обвиняют в продаже десятилетней дочери за 5 тысяч рублей

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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