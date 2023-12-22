Первые автомобили АмберАвто появились в продаже

Пилотную партию автомобилей будут продавать только в Калининградской области.

На калининградском заводе "Автотор" наладили сборку легковых автомобилей нового бренда АмберАвто. Первые машины уже появились у дилеров, рассказал портал 110km.ru.

По габаритам Амберавто А5 похож на Kia Cerato или Skoda Octavia. В движение его приводит электромотор мощностью 160 сил, а емкости тяговой батареи (60,2 кВт-ч) хватает на 450 километров. На машину действует стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Гарантия на батарею – 8 лет или 150 тысяч километров пробега.

Пилотную партию автомобилей будут продавать только в Калининградской области, чтобы посмотреть, как поведет себя новинка в реальной жизни. Цена АмберАвто А5 в комплектации с теплыми опциями составляет 3,4 млн рублей.

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Фото: Автотор