Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 23 января

Бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов.

Уже в это воскресенье, 23 января, начнут курсировать специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной Пригородной пассажирской компании.

Так, электрички до станций Токсово во Всеволожском районе и до поселка Шапки в Тосненском районе будут курсировать 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля, 6, 12, 20, 26 марта.

До Токсово поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в 10:45 и прибывать в 11:21. Обратный поезд будет отправляться со станции Токсово в 16:20, делать остановку на станции Девяткино 16:37-16:38 и прибывать на Финляндский вокзал в 16:59.

В направлении станции Шапки поезд будет отправляться с Московского вокзала в 09:15, делать остановку на станции Колпино 09:39-09:40, и прибывать на станцию Шапки в 10:40. Обратный поезд, будет отправляться со станции Шапки в 15:30, делать остановки на станциях Колпино 16:24–16:25, Обухово 16:35-16:36 и прибывать на Московский вокзал в 16:50.

Чтобы получить бесплатный билет, необходимо обратиться в отдел физической культуры и спорта администрации района.

Напомним, участникам "Лыжных стрел" придется показать QR-код на посадке в электричку.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы