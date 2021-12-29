Участникам "Лыжных стрел" придется показать QR-код на посадке в электричку

В комитете сослались на то, что организованная поездка к снежным трассам — это массовое физкультурное мероприятие.

Участникам "Лыжных стрел" придется предъявить QR-код. При посадке в электропоезд в Токсово или Шапки пассажирам придется подтвердить свой иммунный статус. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Необходимость предоставления Qr-кода определена 121 постановлением Правительства Санкт-Петербурга, так как "Лыжные стрелы", это массовое физкультурное мероприятие. сообщили Piter.TV в пресс-службе Комитета.

В ведомстве ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора и антикоронавирусное постановление Петербурга №121, при этом в общественном транспорте QR-коды не введены, а само мероприятие проводится на территории Ленобласти.

Изначально в группе "Лыжные стрелы" писали о том, что QR-код потребуется только тем, кто забирает билеты в отделах спорта администраций районов. Один человек может взять на руки сразу же несколько билетов.

Первые "стрелы" отправятся к лыжным трассам в воскресенье, 23 января. Поезда отправятся с Финляндского вокзала. В этом году вместо Орехово было выбрано Токсово.

Решение о смене одного из мест проведения "Лыжных стрел" принято исходя из необходимости обеспечения безопасности участников мероприятия, кроме того, по итогам опроса жителей на предмет предпочтительных мест проведения "Лыжных стрел", было выявлено, что Токсово является предпочтительным направлением. пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Piter.TV направил запрос, чтобы узнать, почему Орехово было признано небезопасным. На момент публикации ответ не удалось получить.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы