Первенство России по следж-хоккею состоится в Петербурге

Участие в соревнованиях примут шесть команд из восьми регионов.

Первенство России по следж-хоккею – командной игре в хоккей на санях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – пройдет со второго по шестое марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Спортивное мероприятие приурочено к десятилетней годовщине начала Паралимпийских зимних игр в Сочи. Соревнования организуют на ледовом катке СШОР по хоккею "Динамо-юниор". Участие в них примут шесть команд из восьми регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

Санкт-Петербург представит сборная команды "СКА-Стрела".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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