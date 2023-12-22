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Первенство России по следж-хоккею состоится в Петербурге
Сегодня, 11:13
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Первенство России по следж-хоккею состоится в Петербурге

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Участие в соревнованиях примут шесть команд из восьми регионов.

Первенство России по следж-хоккею – командной игре в хоккей на санях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата –  пройдет со второго по шестое марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Спортивное мероприятие приурочено к десятилетней годовщине начала Паралимпийских зимних игр в Сочи. Соревнования организуют на ледовом катке СШОР по хоккею "Динамо-юниор". Участие в них примут шесть команд из восьми регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

Санкт-Петербург представит сборная команды "СКА-Стрела".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА

Фото: pxhere.

Теги: следж хоккей, спорт, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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