Первая реклама из летающих дронов появится в ноябре в Петербурге над Невой

В рамках фестиваля "Чудо Света" в небо будут запущены 1000 дронов.

Первая в России реклама из летающих дронов появится в ноябре в небе над Невой. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы "Платформы НТИ".

В рамках фестиваля "Чудо Света" в небо будут запущены 1000 дронов. Они соберутся в шесть фигур, три из них связаны с Петербургом, еще три отдадут заказчикам воздушной рекламы. Это могут быть логотипы, слоганы компаний.

Размер составит 300-400 метров, продолжительность показа – около 10 минут. Такая демонстрация рекламы пройдет впервые в России.

В сентябре световое шоу 2198 дронов в Петербурге установило мировой рекорд.

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