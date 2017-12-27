Первая ракетка мира прилетела в Петербург для участия в St. Petersburg Ladies Trophy

Первая ракетка мира Каролина Возняцки прибыла в Санкт-Петербург ради участия в теннисном женском турнире. Спортсменку встретил в аэропорту генеральный директор мероприятия Александр Медведев.
Первый выход теннисистки на St. Petersburg Ladies Trophy состоится 1 февраля. А накануне пройдет чествование Возняцки в связи с ее возвращением в лидеры рейтинга WТА. Иностранку оздравят после вечерной сессии первого игрового дняя на центральном корте стадиона “Сибур Арена”.
По словам Каролина, она рада вернуться в Северную столицу спустя два года. Она рассчитывает несколько дней отдохнуть в городе, а после начать победную серию игр и дойти до финала турнира.
Отметим, что недавно девушка выиграла в престижном теннисном соревновании в Мельбурне.
Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург выбыл из списка претендентов на проведение Итогового турнира WTA.