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Первая ракетка мира прилетела в Петербург для участия в St. Petersburg Ladies Trophy
Сегодня, 8:19
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lesjasap
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Первая ракетка мира прилетела в Петербург для участия в St. Petersburg Ladies Trophy

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Датчанка Каролина Возняцки прилетела в Петербург ради победы в теннисном турнире.

Первая ракетка мира Каролина Возняцки прибыла в Санкт-Петербург ради участия в теннисном женском турнире. Спортсменку встретил в аэропорту генеральный директор мероприятия Александр Медведев. 
 
Первый выход теннисистки на St. Petersburg Ladies Trophy состоится 1 февраля. А накануне пройдет чествование Возняцки в связи с ее возвращением в лидеры рейтинга WТА. Иностранку оздравят после вечерной сессии первого игрового дняя на центральном корте стадиона “Сибур Арена”. 
 
По словам Каролина, она рада вернуться в Северную столицу спустя два года. Она рассчитывает несколько дней отдохнуть в городе, а после начать победную серию игр и дойти до финала турнира.
 
Отметим, что недавно девушка выиграла в престижном теннисном соревновании в Мельбурне.
 
Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург выбыл из списка претендентов на проведение Итогового турнира WTA.
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Теги: st petersburg ladies trophy , каролина возняцки , спорт , теннис , теннисный турнир , турнир
Категории: Новости СПб Спорт

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