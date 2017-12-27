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Петербург выбыл из списка претендентов на проведение Итогового турнира WTA
Вчера, 16:40
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lesjasap
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Петербург выбыл из списка претендентов на проведение Итогового турнира WTA

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Санкт-Петербург не станет городом, принимающим женский теннисный турнир.

Санкт-Петербург “вылетел” из претендентов на проведение международного женского турнира по теннису WTA в сезоне 2019 года. За итоговые соревнования поборются Китай и Сингапур.
 
Отметим, что Сингапур в течение пять лет был городом-организатором данного спортивного события. Однако, контракт на мероприятие с властями истекает и турнир ищет нового “хозяина”.
 
На более ранних этапах отсеялись заявки Манчестера и Праги. Северная столица России не смогла конкурировать с Шэньжэнем из-за финансового вопроса: китайцы предложили больший денежный приз победителям, чем могли позволить в городе на Неве.
Теги: wta , женщины , итоговый турнир , спорт , теннис
Категории: Новости СПб

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