Петербург выбыл из списка претендентов на проведение Итогового турнира WTA

Санкт-Петербург не станет городом, принимающим женский теннисный турнир.

Санкт-Петербург “вылетел” из претендентов на проведение международного женского турнира по теннису WTA в сезоне 2019 года. За итоговые соревнования поборются Китай и Сингапур.

Отметим, что Сингапур в течение пять лет был городом-организатором данного спортивного события. Однако, контракт на мероприятие с властями истекает и турнир ищет нового “хозяина”.

На более ранних этапах отсеялись заявки Манчестера и Праги. Северная столица России не смогла конкурировать с Шэньжэнем из-за финансового вопроса: китайцы предложили больший денежный приз победителям, чем могли позволить в городе на Неве.