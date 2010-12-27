Сутра в Петербурге зарегистрировали 8-балльные пробки

К 12 часам дня ситуация на дорогах Петербурга нормализовалась.

В первую рабочую неделю осени отдохнувшие петербуржцы вновь вернулись на работу. Из-за увеличившегося трафика на дорогах многие автолюбители попали в большие пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", оценившие утвренний затор в восьмь баллов.

Самые крупные застои были зарегистрированы на Пискоревском и Витябском проспекте, проспекте Стачек, Маршала Жукова и Обуховской обороны. Пробка в пять километров растянулась от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, заблокировав внешнюю сторону КАД. Чуть менее длинная вереница встала на проспекте Народного Ополчения до Ленинского проспекта. В общей сложности, петербуржцы потеряли в пробках от 30 до 60 минут.

К 12 часам дня ситуация на дорогах Петербурга нормализовалась.

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Фото: скриншот Яндекс.Пробки