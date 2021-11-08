Дождь создал 8-балльные пробки в Петербурге

Кроме того, на дорогах города несколько ДТП.

Погодные условия создали в Петербурге вечером 20 сентября 8-балльные пробки, что свидетельствует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

На дорогах города несколько ДТП – они затрудняют движение у Литейного, Большеохтинского мостов и моста Александра Невского. Стоит и центральная часть Северной столицы в районе станций метро "Садовая", "Невский проспект".

Затор наблюдается и на 27-м километре КАД, улице Руставели и Свердловской набережной.

Ранее на Piter.TV: юго-запад Петербурга парализовали пробки.

Фото: Piter.TV