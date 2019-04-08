Юго-запад Петербурга парализовали пробки

Транспортный коллапс зафиксирован после 7:30 утра: тогда движение уже было парализовано на Ленинском проспекте и проспекте Стачек.

Утром в пятницу, 8 сентября, на юго-западе Северной столицы образовались внушительные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Транспортный коллапс зафиксирован после 7:30 утра: тогда движение уже было парализовано на Ленинском проспекте и проспекте Стачек. Заторы оценили в 3 балла.

Через час, к 8:40, загруженность магистралей уже достигла 6-ти баллов. Это превышает обычные показатели начала осени в 2-3 раза.

Фото: Piter.TV