Юго-запад Петербурга парализовали пробки

Утром в пятницу, 8 сентября, на юго-западе Северной столицы образовались внушительные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".
Транспортный коллапс зафиксирован после 7:30 утра: тогда движение уже было парализовано на Ленинском проспекте и проспекте Стачек. Заторы оценили в 3 балла.
Через час, к 8:40, загруженность магистралей уже достигла 6-ти баллов. Это превышает обычные показатели начала осени в 2-3 раза.
Фото: Piter.TV
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