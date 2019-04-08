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Юго-запад Петербурга парализовали пробки
Сегодня, 9:40
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Юго-запад Петербурга парализовали пробки

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Транспортный коллапс зафиксирован после 7:30 утра: тогда движение уже было парализовано на Ленинском проспекте и проспекте Стачек.

Утром в пятницу, 8 сентября, на юго-западе Северной столицы образовались внушительные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Транспортный коллапс зафиксирован после 7:30 утра: тогда движение уже было парализовано на Ленинском проспекте и проспекте Стачек. Заторы оценили в 3 балла.

Через час, к 8:40, загруженность магистралей уже достигла 6-ти баллов. Это превышает обычные показатели начала осени в 2-3 раза. 

Фото: Piter.TV

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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