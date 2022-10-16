Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки

На ЗСД из-за аварии рядом с Проспектом Стачек пробка составила 4 км.

Вечером 22 июня автомобилисты встали в 8-балльную пробку. На ЗДС затруднилось движение на участке длиной 4 км, что показывает сервис "Яндекс.Карты".

С 17:00 встали машины в Петроградском районе – пробка сковала Каменноостровский проспект в сторону Приморского проспекта, улицу Профессора Попова в обоих направлениях.

Встали и Выборгская набережная, улицы у станции метро "Площадь Александра Невского". На ЗСД из-за аварии рядом с Проспектом Стачек пробка составила 4 км.

Скопление машин в разных районах Северной столицы связано с рядом ограничений в движении наземного транспорта из-за ремонтных работ и погодными условиями. Так, сегодня вышли на дежурство 67 бригад "Водоканала" для борьбы с последствиями ливня.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург