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Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки
Сегодня, 20:35
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Дороги Петербурга сковали 8-балльные пробки

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На ЗСД из-за аварии рядом с Проспектом Стачек пробка составила 4 км.

Вечером 22 июня автомобилисты встали в 8-балльную пробку. На ЗДС затруднилось движение на участке длиной 4 км, что показывает сервис "Яндекс.Карты". 

С 17:00 встали машины в Петроградском районе – пробка сковала Каменноостровский проспект в сторону Приморского проспекта, улицу Профессора Попова в обоих направлениях.

Встали и Выборгская набережная, улицы у станции метро "Площадь Александра Невского". На ЗСД из-за аварии рядом с Проспектом Стачек пробка составила 4 км. 

Скопление машин в разных районах Северной столицы связано с рядом ограничений в движении наземного транспорта из-за ремонтных работ и погодными условиями. Так, сегодня вышли на дежурство 67 бригад "Водоканала" для борьбы с последствиями ливня. 

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

 

Теги: ливень, пробки 8 баллов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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