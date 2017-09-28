  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вышли на дежурство 67 бригад "Водоканала" для борьбы с последствиями ливня
Сегодня, 15:59
209
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вышли на дежурство 67 бригад "Водоканала" для борьбы с последствиями ливня

0 0

Также организация уведомила граждан о том, что в случае сильных ливней в канализации может задерживаться сбор воды.

В четверг, 22 июня, в Северную столицу пришёл сильный ливень. Для устранения последствий стихии с грозами и градом на дежурство в городе вышли 67 бригад ГУП "Водоканал". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Наиболее пристальное внимание специалисты уделят территории близи соцбъектов, автобусных и других типов остановок, а также у станций метро, перекрестков и адресов, на которых наблюдается постоянный разлив. Также "Водоканал" уведомил граждан о том, что в случае сильных ливней в канализации может задерживаться сбор воды.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" предупредил петербуржцев о мошенниках, которые действуют от лица организации.

Фото:  Piter.TV

 

 

Теги: гуп водоканал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии