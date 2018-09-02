Видео: На проспекте Славы женщины и ребенок пострадали в массовом ДТП

По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 2 сентября, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали две женщины и маленький ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел возле дома номер 43 на проспекте Славы. Водитель иномарки "Пежо" врезался в эвакуатор, что привело к цепочке столкновений. В результате ДТП пострадали пассажиры Пежо: две женщины госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11-летний мальчик получил тяжелые травмы. Очевидцы предполагают, что у мужчины за рулем белой машины случился приступ эпилепсии





По факту происшествия проводится проверка.

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Фото и видео: vk.com/spb_today