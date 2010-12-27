На Дунайском проспекте иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 1 сентября, в Московском районе произошло смертельное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Как стало известно, инцидент произошел на пересечении Дунайского и Московского Шоссе. Иномарка "Тайота", за рулем которой был 24-летний водитель, предположительно, проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил 23-летнюю девушка. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По словам виновника ДТП, он двигался на зеленый свет. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: vk.com/spb_today



