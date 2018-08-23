Ночью у Володарского моста иномарка насмерть сбила девушку

Погибшая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода.

Ночью на Народной улице, у Володарского моста Volkswagen Touareg насмерть сбил девушку. На место аварии приехала реанимация и увезла умершую в морг. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, умершая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. Удар был настолько сильным, что с девушки слетела обувь. Само тело отбросило на несколько метров вперед. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя и погибшей. По данному факту проводится проверка.

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