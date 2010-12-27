На улице Седова таксист сбил кошку и скрылся

В ветеринарную клинику житное доставили неравнодушные очевидцы.

В Невском районе Петербурга кошка попала под колеса автомобиля. Очевидцы произошедшего рассказали о событии "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Поводом для оглашения истории поступило поведение водителя иномарки. Мужчины на автомобиле "Шкода" сбил животное этой ночью, 2 сентября, на улице Седова, 74. Компания молодых людей, заставших инцидент, попросили автолюбителя помочь довести животное до ветеринарной клиники, однако тот отказался и уехал. Очевидцам пришлось самим отнести пострадавшую кошку в медикам. По их словам животное являяется домашним, так как на шее у него надета шлейка.

Ранее мы рассказывали про героический поступок молодого человека, нырнувшего в реку Мойку, чтобы спасти тонущюю кошку.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: pixabay.com