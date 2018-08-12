Петербуржец нырнул в Мойку ради спасения кошки

Спасательная операция прошла успешно.

Недалеко от "Новой Голландии" случился по-настоящему героический эпизод: молодой человек, увидев тонущую в Мойке кошку, не стал мешкать и нырнул за пушистым животным. Видео спасения очевидцы выложили в сеть.

В ролике видно, как молодой человек, находясь в воде, помогает животному подняться на самодельном канате из одежды. Наверху кошку уже ожидают другие участники спасательной операции. В результате ни животное, ни молодой человек не пострадали, а сам герой удостоился бурных аплодисментов.

Ранее на сайте: Молодой мужчина нырнул за сумочкой незнакомки и утонул.

Видео: Кирилл lukkkkud