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Петербуржец нырнул в Мойку ради спасения кошки

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Спасательная операция прошла успешно.

Недалеко от "Новой Голландии" случился по-настоящему героический эпизод: молодой человек, увидев тонущую в Мойке кошку, не стал мешкать и нырнул за пушистым животным. Видео спасения очевидцы выложили в сеть.

В ролике видно, как молодой человек, находясь в воде, помогает животному подняться на самодельном канате из одежды. Наверху кошку уже ожидают другие участники спасательной операции. В результате ни животное, ни молодой человек не пострадали, а сам герой удостоился бурных аплодисментов.

Ранее на сайте: Молодой мужчина нырнул за сумочкой незнакомки и утонул

Видео: Кирилл lukkkkud

Теги: новости петербурга , новости спб , петербуржец нырнул в мойку ради спасения кошки
Категории: Новости СПб Картина дня

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