Первая очередь трамвайной линии Купчино–Славянка в Петербурге откроется к концу года

На юге Петербурга завершают строительство новой скоростной трамвайной линии.

В Санкт-Петербурге завершается строительство первой очереди скоростной трамвайной линии "Купчино–Шушары–Славянка". Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

По словам губернатора, развитие удобного и современного общественного транспорта входит в число приоритетных направлений стратегии Петербурга до 2030 года. Новый маршрут должен соединить станцию метро "Купчино" с микрорайоном "Славянка" и значительно улучшить транспортную доступность южных районов города.

На завершающем этапе находятся работы по строительству трамвайного депо у поселка Шушары, где разместятся 22 современных вагона двустороннего движения "Невский". Первая партия трамваев уже прибыла на объект.

Гендиректор компании-концессионера проекта "БалтНедвижСервис" Дмитрий Панкратов отметил, что линия включает сложную инфраструктуру — три путепровода, четыре моста, набережную Волковского канала, трамвайный вокзал и автоматизированную систему управления движением.

Ввод всей линии в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В депо уже построены административно-бытовые и производственные корпуса, завершена укладка путей и подключено электроснабжение.

Ранее на Piter.TV: благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга