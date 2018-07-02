В интернете появился проект новой схемы петербургского метрополитена

Разработчики назвали ее самой красивой.

Арт-директор Илья Бирман, дизайнер Егор Попов и иконист Сергей Чикин показали свою версию схемы петербургского метрополитена. Они призвали руководство подземки использовать ее в качестве основной.

Разработчики создали две версии схемы: повседневную и плакатную. В них они учли главные недостатки официальной карты подземки. Например, неестественно прямая линия Невы сменилась на ее реальные очертания. Появились и другие водные артерии: Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка, каналы Грибоедова и Обводный, а вместе с ними и острова. Новые объекты улучшили удобство восприятия схемы – геометрию рек и островов согласовали с геометрией линий метро.

Кроме того, изменили обозначения пересадок, указали основные парки, скверы и сады, а также разработали специальный набор пиктограмм.

По мнению разработчиков, у них получилась первая красивая схема метро в истории города.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что застройщиков в Петербурге обяжут создавать зеленые зоны.

Фото: ilyabirman.ru