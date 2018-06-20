Первая апрельская неделя будет в Петербурге теплой и солнечной

В четверг, 4 апреля, столбик термометра поднимется до плюс 10-11 градусов.

Первый день апреля в Петербурге оказался солнечным и теплым, такой будет и вся предстоящая неделя. Об этом рассказал метеоролог Юрий Куткевич изданию "Форпост".

По словам специалиста, в ближайшие несколько дней в городе на Неве будет переменная облачность и много солнца. Осадков не ожидается.

В ночь на среду в Петербурге возможны заморозки до минус 2 градусов. При этом 3 апреля будет до плюс 5-7 градусов тепла, а в четверг, 4 апреля, столбик термометра поднимется до плюс 10-11 градусов. Хорошую погоду не испортит и умеренный ветер, который будет дуть все эти дни в Северной столице.

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