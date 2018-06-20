Видео: торнадо снес батут с детьми в Китае, двое погибли

Серьезно пострадали 18 человек, еще один находится в тяжелом состоянии.

На выходных на Китай обрушился мощный торнадо, который унес жизни нескольких детей. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Первые порывы прошлись по северным провинциям. На видео попал торнадо в провинции Хэнань. Ураган накрыл парк развлечений и оторвал от земли надувной батут, на котором находились дети.

Ветер поднял батут в воздух и силой швырнул его на землю. В итоге серьезно пострадали 18 детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии и еще двое погибли.

Ранее на Piter.TV: Очевидец снял на видео мощный торнадо в немецком Ахен, который повредил 30 домов.

Фото и видео: Погода от шефа / Weather from chef/ YouTube