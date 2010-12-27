В Смольном обсудили перспективы туристического сбора

Минкульт России ранее рекомендовал сделать туристический сбор 2% от стоимости услуг.

В Смольном обсудили перспективы введения туристического сбора в Петербурге. Об этих изменениях думают уже несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Минкульт России ранее рекомендовал сделать туристический сбор 2% от стоимости услуг.

Если посмотреть на европейскую практику, где-то ставка турсбора составляет 1 процент, где-то доходит до 5 процентов. В Нью-Йорке она составляет больше 13 процентов. Ставка в 1-2 процента нам видится вполне разумной величиной. Алексей Корабельников, председатель Комитета финансов

Но также председатель отметил, что данный вопрос следует проработать на федеральном уровне. Скорее всего, эту инициативу рассмотрят на Госсовете с участием президента.

В Смольном также обсудили вопросы: установление фиксированной ставки турсбора, субъект налогообложения, с кого собирать налог - с иностранцев или со всех туристов.

В октябре в Петербурге пройдёт Saint Petersburg Travel Hub.

Фото: pixabay.com