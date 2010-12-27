В октябре в Петербурге пройдёт Saint Petersburg Travel Hub

На мероприятии раскроют темы развития медицинского, делового и событийного туризма.

Осенью в Петербурге пройдет новая туристическая выставка Saint Petersburg Travel Hub. Об этом сообщают городские СМИ.

На выставке с 11 по 13 октября предприниматели будут обсуждать различные направления туризма (медицинский, деловой, событийный туризм).

Организаторы мероприятия активно работают над ребредингом в части изменения позиционирования туристских выставок в Северной столицы. Евгений Панкевич, глава городского комитета по туризму

К организации мероприятия привлечено множество партнеров из бизнес-сообщества, в том числе международная крупнейшая выставка INWEX-CIS Travel Market.

Ранее в Петропавловской крепости открылась "Аллея российской славы".

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