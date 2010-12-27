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В Петропавловской крепости открылась "Аллея российской славы"
Сегодня, 16:04
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nastya960
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В Петропавловской крепости открылась "Аллея российской славы"

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Бюсты будут находиться в крепости до 30 сентября.

Передвижная выставка патриотического проекта "Аллея российской славы" начала свою работу в Петропавловской крепости. Об этом сообщают российские СМИ.

На территории Иоанновского равелина тепере располагаются бюсты деятелей культуры, искусства, общественных деятелей. На выставке представлены более 30 скульптур, например, бюст Владимира Высоцкого, Василия Шукшина, Романа Филипова - Героя Российской Федерации, летчика, погибшего в Сирии -  и многих других.

Выставка открылась в 12:00 выстрелом из пушки Нарышкина бастиона.

Ранее из Аллеи парящих зонтиков выгнали торговцев.

Фото: Геолина Громова/ ВК

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Теги: аллея российской славы , выставка , нарышкин бастион , петропавловская крепость
Категории: Лента новостей Новости СПб

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