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Из Аллеи парящих зонтиков выгнали торговцев
Сегодня, 14:50
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nastya960
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Из Аллеи парящих зонтиков выгнали торговцев

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У предпринимателей изъяли две автолавки и киоск по приготовлению и продаже вафель.

Из Аллеи парящих зонтиков в Соляном переулке Смольный выгнал торговцев. Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом Петербурга. 

В четверг, 23 августа, на Соляном переулке у предпринимателей изъяли две автолавки и киоск по приготовлению и продаже вафель. У них не было разрешения на торговлю. Также еще на одну лавку пожалуются в полицию, так как она задела сотрудника комитета.

Аллея парящих зонтиков принадлежит агентству событийного маркетинга PNP-project. Сотрудники агентства не смогли прокомментировать отсутствие разрешений на торговлю.

В Аллее парящих зонтиков 23 августа пройдет пицца-party.

Фото: Аллея парящих зонтиков — 2018

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Теги: pnp-project , аллея парящих зонтиков , соляный переулок , торговля
Категории: Лента новостей Новости СПб

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