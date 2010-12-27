Из Аллеи парящих зонтиков выгнали торговцев

У предпринимателей изъяли две автолавки и киоск по приготовлению и продаже вафель.

Из Аллеи парящих зонтиков в Соляном переулке Смольный выгнал торговцев. Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом Петербурга.

В четверг, 23 августа, на Соляном переулке у предпринимателей изъяли две автолавки и киоск по приготовлению и продаже вафель. У них не было разрешения на торговлю. Также еще на одну лавку пожалуются в полицию, так как она задела сотрудника комитета.

Аллея парящих зонтиков принадлежит агентству событийного маркетинга PNP-project. Сотрудники агентства не смогли прокомментировать отсутствие разрешений на торговлю.

В Аллее парящих зонтиков 23 августа пройдет пицца-party.

Фото: Аллея парящих зонтиков — 2018