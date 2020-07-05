Персонажи Достоевского впервые посетили Никольские ряды в Петербурге

Представители музея имени писателя показали актера, который воплотил его образ в постановке.

В Петербурге подвели итоги традиционного ежегодного городского праздника "День Достоевского". Как рассказала ТАСС куратор праздника Вера Бирон, 11-й праздник из-за пандемии впервые прошел в онлайн-формате, который она оценивает как "необычный".

Зрители не остались одиноки – для них были подготовлены экскурсии по местам Достоевского и предпремьерный показ спектакля, который сыграли в пустых Никольских рядах – перспективном месте в центре города.

Мы были на улице, но без публики. Как известно, театру нужна реакция - здесь было совершенно другое состояние, но тоже очень интересное - рассказала Бирон.

Спектакль режиссера Александра Баргмана показали YouTube-канале Музея Достоевского. Актеры петербургских театров представили короткие зарисовки из разных произведений писателя, а самого Достоевского сыграл актер Александр Кудренко.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершена реставрация надгробного памятника Достоевскому. Она приурочена к 200-летию писателя в 2021 году.

Видео: Музей Достоевского / ВКонтакте