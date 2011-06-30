Persona 3 Reload получила дату релиза в новом трейлере и системные требования

Игра выйдет в свет со 2 февраля.

Компьютерная игра Persona 3 Reload, которая представляет из себя обновлённую и осовремененную версию оригинальной Persona 3, получила дату выхода. Создатели проекта официально объявили о том, что ролевая игра выйдет в свет со второго февраля 2024 года. Они не планируют добавлять контент из Persona 3 Portable и Shin Megami Tensei: Persona 3 FES. Разработчики объяснили это решение тем, что хотят воссоздать для пользователей опыт от оригинальный игры. Релиз приключенческой серии состоится на таких платформах как персональные компьютеры, а также консоли PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. НА текущий момент игра уже доступна для добавления в список желаемого в стриминговых магазинах Steam, Xbox Store и PS Store.

В свежем трейлере Tekken 8 объявили дату релиза в январе и показали новый режим.

Фото и видео: YouTube / atlustube