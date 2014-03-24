В свежем трейлере Tekken 8 объявили дату релиза в январе и показали новый режим

Релиз игры намечен на 26 января 2024 года.

Издательство Bandai Namco привезло на торжественную церемония Gamescom 2023 не только третью часть компьютерной игры Little Nightmares, но также компания также представила зрителям новый геймплей файтинга Tekken 8. Дополнительно создатели рассказали о том, какими будут игровые режимы. В свежем ролике большая часть внимания уделяется одиночному режиму Arcade Quest, в котором пользователи будут соревноваться с персонажами-NPC с помощью собственноручно созданных аватаров. Данная игра разрабатывается под такие платформы как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Файтинг, как и говорилось ранее в утечке данных, официально выйдет в свет 26 января 2024 года.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выйдет 17 ноября.

Фото и видео: YouTube / IGN