Соликамск: Парень бросил снимать видео с горящим авто и закидал машину снегом

Появились подробности инцидента, который произошел сегодня глубокой ночью.

Сейчас, когда в России усилились морозы, участились случаи возгорания автомобилей. Социальные сети пестрят сообщениями, фотографиями и видео с горящими машинами. Сегодня Piter.TV сообщал об одном из подобных пожаров в Кемерово.

Пермяк Григорий Сырчин проснулся глубокой ночью от хлопка. Выглянув в окно, увидел горящий автомобиль и стал снимать на видео происходящее. Рядом с ним была и его мама, которая сказала сыну хоть чем-то помочь. "Иди и потуши", - сказала возмущенная женщина, когда увидела, что остальные очевидцы просто убирали свои автомобили подальше от горящего автомобиля.

Автор видео бросил снимать и побежал во двор, предварительно вызвав спасателей. Григорий сообщает, что закидывал огонь снегом до приезда пожарных, которые быстро справились с огнем.

Снегом получилось сбивать пламя, и к этому времени подъехала пожарка и успешно потушила огонь. Сочувствую владельцу автомобиля. Григорий Сырчин

Сообщается, что инцидент случился в районе Клестовка города Соликамск около 2х часов ночи. Пользователи социальных сетей отметили, что у парня очень классная и боевая мама.

Видео: Григорий Сырчин(ВК)