Видео из Кемерово: На Ноградской сгорела иномарка

В социальных сетях появились фотографии и видео от очевидцев.

Сегодня утром, 24 января, в социальных сетях появились сообщения с фото и видео о горящей иномарке в центре Кемерово.

Загорелась иномарка, предположительно "Ниссан" на Ноградской улице. Очевидцы сообщают, что возгорание нетипичное, так как началось с багажника, а не из моторного отсека, как в большинстве случаев. Владельцы рядом припаркованных автомобилей успели отъехать от горящей машины, чем обезопасили свои авто. В горящем автомобиле никого не было.

При пожаре никто не пострадал.

Фото и видео: ВК, Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово