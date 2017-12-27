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Видео из Кемерово: На Ноградской сгорела иномарка

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В социальных сетях появились фотографии и видео от очевидцев.

Сегодня утром, 24 января, в социальных сетях появились сообщения с фото и видео о горящей иномарке в центре Кемерово.

Загорелась иномарка, предположительно "Ниссан" на Ноградской улице. Очевидцы сообщают, что возгорание нетипичное, так как началось с багажника, а не из моторного отсека, как в большинстве случаев. Владельцы рядом припаркованных автомобилей успели отъехать от горящей машины, чем обезопасили свои авто. В горящем автомобиле никого не было.

При пожаре никто не пострадал. 

Фото и видео: ВК, Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово

Теги: кемерово , новости регионов , сгорела машина
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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