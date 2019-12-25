Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 17 сентября

В Смольном заявили, что город готов к отопительному сезону.

Из-за похолодания в Петербурге периодическое протапливание начнется с 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

В этот период теплоснабжающие организации будут постепенно включать источники тепла для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения горожан к централизованной системе отопления.

Прежде всего теплее станет в дошкольных и средних образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Подключением многоквартирных жилых домов занимаются управляющие компании.

Из-за пандемии с весны на осень пришлось перенести температурные испытания трубопроводов. Они пройдут в октябре. Это связано с тем, что испытания могут проводиться только в период полноценной работы системы теплоснабжения.

Напомним, с четверга температура понизится до +10 градусов.

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