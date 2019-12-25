Перевозки пассажиров на ОЖД выросли на 7,5% за 11 месяцев

В январе-ноябре 2023 года на ОЖД было перевезено 158,3 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) выросли на 7,5% за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В январе-ноябре 2023 года на ОЖД было перевезено 158,3 млн пассажиров (+7,5%):

– 139,6 млн пассажиров – в пригородном сообщении (+7%);

–18,7 млн пассажиров – в дальнем следовании (+11,5%).

Только в ноябре 2023 года на ОЖД было перевезено 14,1 млн пассажиров (+12,1%):

– 12,6 млн пассажиров – в пригородном сообщении (+11,6%);

– 1,5 млн пассажиров – в дальнем следовании (+15,9%).

Недавно на Московском вокзале открылся новый зал ожидания для маломобильных посетителей. В нем одновременно могут находиться 36 человек. Общая площадь помещения составляет 223 "квадратов".

Фото: ОЖД