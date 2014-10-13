На Московском вокзале появился современный зал для маломобильных пассажиров

В зале ожидания есть туалеты, душевая, детский игровой уголок и стойка регистрации гостей.

На Московском вокзале открылся новый зал ожидания для маломобильных посетителей. В нем одновременно могут находиться 36 человек. Общая площадь помещения составляет 223 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В зале ожидания есть туалеты, душевая, детский игровой уголок и стойка регистрации гостей. Здесь установлено большое табло с расписанием поездов. Помещение оборудовано кнопками вызова персонала, информационными мнемосхемами и справочными видеостендами. Пассажиры могут получить ответы на свои вопросы на жестовом языке.

Сегодня мы открыли третий зал ожидания для маломобильных. Первым у нас появился зал на Ладожском вокзале, потом - на Ленинградском вокзале. Мы заботимся о комфорте всех пассажиров и проводим планомерную работу в этом направлении. Борис Корчажинский, начальник Северо-Западной Региональной дирекции железнодорожных вокзалов

С начала этого года на Московском вокзале в сопровождении нуждались более 20 тыс. человек.

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Фото: Телеграм / СПб-Главный