За четыре месяца прирост пассажиропотока на ОЖД составил 5,8%

В апреле железнодорожниками было обслужено более 15,9 миллионов путешественников, что превышает показатель предыдущего года на 2,8%.

За первые четыре месяца 2025 года магистралями Октябрьской железной дороги воспользовались свыше 59,9 миллионов пассажиров. Пресс-служба ОЖД сообщила, что количество поездок выросло на 5,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Статистика показывает, что услугами пригородных поездов за январь-апрель воспользовались 53,7 миллиона человек, продемонстрировав рост на 6,1%. Междугородними же рейсами выбрали воспользоваться 6,2 миллиона пассажиров.

В апреле железнодорожниками было обслужено более 15,9 миллионов путешественников, что превышает показатель предыдущего года на 2,8%. Среди них подавляющее большинство составили пассажиры пригородных маршрутов — около 14,2 миллионов человек, число которых увеличилось на 2,1%. Количество путешествующих между городами значительно возросло — перевозки дальних рейсов увеличились сразу на 8,7%, составив около 1,7 миллионов человек.

Ранее мы сообщили о том, что за I квартал 2025 года петербургские вокзалы обслужили 8,1 млн пассажиров.

Фото: ОЖД