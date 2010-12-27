Перевозчики: в Петербурге увеличился турпоток в Финляндию

Турпоток вырос на 15-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что в Петербурге увеличился турпоток в Финляндию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перевозчиков Северной столицы.

Турпоток вырос на 15-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос поднялся на маршрут Петербург-Лаппеенранта-Иматра.

Отмечается, что из-за плотного турпотока из Петербурга на границе с Финляндией образовались многокилометровые пробки.

Ранее мы сообщали о том, что в Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится.

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