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Перевозчики: в Петербурге увеличился турпоток в Финляндию
Сегодня, 16:45
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IRINA_CHALKINA

Перевозчики: в Петербурге увеличился турпоток в Финляндию

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Турпоток вырос на 15-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что в Петербурге увеличился турпоток в Финляндию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перевозчиков Северной столицы. 

Турпоток вырос на 15-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос поднялся на маршрут Петербург-Лаппеенранта-Иматра. 

Отмечается, что из-за плотного турпотока из Петербурга на границе с Финляндией образовались многокилометровые пробки.

Ранее мы сообщали о том, что в Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, турпоток финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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