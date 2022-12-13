Переселенцы из аварийного жилья в Тихвине получили ключи от новых квартир

Жители Тихвина получили ключи от новых квартир в рамках программы расселения из аварийных домов. Новое жиильё переселенцев осмотрел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.
Девятиэтажный дом был достроен в конце 2022 года. В нём предусмотрены все удобства, включая комфортные лифты и пандусы для маломобильных граждан. На благоустроенной территории для семей открыли детскую площадку, в перспективе намечено строителство школы.
Как подчеркнул Дрозденко, за последние годы по программе расселения в Ленобласти были введены в эксплуатацию 16 домов. Ещё 7 будут построены в 2023 году.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть занялась разработкой единых правил парковки во дворах.
Фото: Pxhere
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