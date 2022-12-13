Ленобласть занялась разработкой единых правил парковки во дворах

Планируется ужесточить наказание для автомобилистов, создающих препятствия проезду спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов.

В Ленобласти разрабатывается новый регламент, позволяющий ужесточить наказание для автомобилистов, создающих препятствия проезду спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

До 15 мая документ пройдет обсуждение в муниципальных образованиях, в профильных комитетах и ГИБДД.

Как отметил вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин, новая схема дорожного движения и парковки на придомовых и дворовых территориях будет разработана с учетом положительного опыта Москвы и Петербурга, а также нескольких поселений Ленобласти.

В Петербурге за неделю любителей парковаться на газонах оштрафовали на 4,3 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти