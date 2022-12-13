В Петербурге за неделю любителей парковаться на газонах оштрафовали на 4,3 млн рублей

Маршруты объездов специалистами Управления по мониторингу проходят во всех районах Петербурга.

На прошлой неделе в Петербурге более 400 автомобилистов оштрафованы за парковку на газонах и перегораживание подъездов к контейнерным площадкам. Было вынесено 439 постановлений, из них 20 – в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 4,3 млн рублей, сообщили в ГАТИ.

Статистика: СПб ГКУ "Управление по мониторингу"



Маршруты объездов специалистами Управления по мониторингу проходят во всех районах Петербурга и корректируются с учетом сообщений, который поступают на сервис "Неправильная парковка транспорта во дворах" на сайте ГАТИ.



Также в ходе мониторинга внутриквартальных территорий сотрудники фиксируют нарушения в содержании дворов. На прошлой неделе было осмотрено почти 400 кварталов, замечания по очистке от снега и наледи зафиксированы на 53 объектах.

Фото: ВКонтакте/ СПб ГКУ "Управление по мониторингу" (архив за январь)