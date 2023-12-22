Прокуратура организовала перерасчёт тарифов на коммунальные услуги во Всеволожском районе

В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры успешно добились отмены решения администрации района о тарифах на коммунальные услуги. Прокуратура Ленинградской области подтвердила эту информацию в своей пресс-службе.



После тщательного анализа правоохранительными органами было выявлено, что некоторые пункты вынесенного решения не соответствуют законодательству, особенно в отношении существенного увеличения тарифов на коммунальные услуги. Обеспокоенные граждане подали иск, который был поддержан городской прокуратурой.

Результатом рассмотрения дела в суде стало признание решения незаконным, суд согласился с позицией надзорного ведомства. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле.

Ранее мы сообщили о том, что более 700 семей Ленобласти получили поддержку для улучшения жилищных условий за год.

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