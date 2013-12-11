ГЖИ рассказала об изменениях в порядке перерасчета платы за вывоз мусора

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Правительством РФ были внесены изменения в порядок перерасчета платы за вывоз ТКО для жильцов многоквартирных домов. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года, в том числе – в Северной столице. Об этом петербуржцам сообщила Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга.

Так, перерасчет можно будет получить в случае отсутствия в квартире или комнате в течение более пяти календарных дней подряд. Для пересмотра суммы необходимо подать соответствующее заявление в управляющую компанию или оператору ТКО в случае наличия прямого договора. Также требуется предоставить любой документ, подтверждающий временный отъезд, например, билеты на самолет или путевку. Предоставить данные можно либо до отъезда, либо в течение 30-ти дней после возвращениях квартиру.

Также для жильцов составлены формулы перерасчета на случай если размер платы за вывоз мусора определяется исходя из общей площади жилого помещения, а не числа жильцов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года.

Фото: Piter.TV