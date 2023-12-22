Бакальчук предложила продавцам Wildberries запросить перерасчёт на уничтоженные пожаром товары

Руководитель компании Wildberries Татьяна Бакальчук заверила в беседе с РИА Новости, что продавцы, не удовлетворённые выплатами за товары, уничтоженные и повреждённые во время пожара на складе в Шушарах, имеют возможность запросить пересчёт.

По словам Бакальчук, компания всегда стремится выполнять свои обязательства перед партнёрами.

Переживать точно не нужно, мы всем всё выплатим. А если вдруг кто-то будет не согласен с расчетами, у него всегда есть возможность обратиться к нам, и мы с удовольствием пересчитаем или посмотрим, чем он недоволен. Татьяна Бакальчук, руководитель компании Wildberries

Бакальчук также напомнила, что в настоящее время компания производит выплаты продавцам порциями, чтобы обеспечить им возможность продолжать совершать закупки и продажи товаров, не имея точной информации о размере ущерба.

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