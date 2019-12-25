На Алтае построят комплекс переработки ТКО мощностью 60 тыс. тонн отходов в год

К концу 2024 года в Республике Алтай возведут комплекс по переработке ТКО. Финансирование проекта обсудили гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Отмечается, что на него готовы выделить 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Мощность объекта составит 60 тыс. тонн в год, учитывая 20 тыс. т утилизации. На капитальные затраты рассчитывают потратить 1,16 млрд рублей.
С руководством Алтая обсудили возможные источники финансирования. Им может стать РЭО, который предоставит льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций.
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора
Ранее мы сообщили о том, что в РФ планируют построить и реконструировать более 130 новых объектов для обращения с ТКО.
Фото: Pxhere
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