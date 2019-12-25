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На Алтае построят комплекс переработки ТКО мощностью 60 тыс. тонн отходов в год
Сегодня, 14:59
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На Алтае построят комплекс переработки ТКО мощностью 60 тыс. тонн отходов в год

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На проект готовы выделить 1,16 млрд рублей. Он будет сдан до конца 2024 года.

К концу 2024 года в Республике Алтай возведут комплекс по переработке ТКО. Финансирование проекта обсудили гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Отмечается, что на него готовы выделить 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Мощность объекта составит 60 тыс. тонн в год, учитывая 20 тыс. т утилизации. На капитальные затраты рассчитывают потратить 1,16 млрд рублей.

С руководством Алтая обсудили возможные источники финансирования. Им может стать РЭО, который предоставит льготный заем для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счет средств от выпуска облигаций.

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора

Ранее мы сообщили о том, что в РФ планируют построить и реконструировать более 130 новых объектов для обращения с ТКО.

Фото: Pxhere

 

Теги: алтай, новости россии, переработка отходов, рэо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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