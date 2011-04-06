В РФ планируют построить и реконструировать более 130 новых объектов для обращения с ТКО

До конца года в стране заключат 65 соглашений в 31 регионе.

До конца 2022 года в России планируют заключить концессионные соглашения на создание и реконструкцию 65 объектов для обращения с ТКО в 31 регионе. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в беседе с телеканалом "360".

По словам руководителя, в проекты вложат 166 млрд рублей. Кроме того, в 2023-ем планируется построить и реконструировать 49 объектов в 27 регионах страны на 145 млрд рублей, а в 2024-ом – дополнительные 19 проектов в 10 регионах на 57 млрд рублей. РЭО профинансирует до 95% стоимости благодаря собственным облигациям. Кроме того, субсидирование ключевой ставки Центробанка составляет 90%.

Отметим, что представители Российского экологического оператора занимаются сопровождением все инвестиционных проектов на этапах разработки концессионных соглашений и прохождения государственных и экологических экспертиз.

Ранее мы сообщили о том, что на Мосбирже разместят зелёные облигации РЭО.

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