Ленобласть оплатит переобучение водителей категории D

На данный момент в 47-ом регионе действуют сразу несколько проектов переобучения, которые осуществляются на средства из бюджета Ленобласти.

Водителям общественного транспорта в Ленинградской области предложат пройти переобучение за счёт средств из региональной казны. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

По словам главы ведомства Михаила Присяжнюка, перевозчики смогут отправить на переобучение всех воителей категории D, а также инженерный состав и механиков на нужные профессии. Он подчеркнул, что регион поможет водителям выполнять важнейшую работу, от которой во многом зависит жизнь и здоровье пассажиров.

На данный момент в 47-ом регионе действуют сразу несколько проектов переобучения, которые осуществляются на средства из бюджета Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартует отопительный сезон.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти