В Ленобласти стартует отопительный сезон

Запасы угля по состоянию на начало октября превышают 30,2 тыс. тонн.

В районах Ленинградской области полностью сформирован запас топлива и начинается периодическое протапливание. Об этом сообщила региональная администрация.

Практически во всех районах Ленинградской области начато периодическое протапливание с переходом на регулярное отопление с учетом погоды. Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

Запасы угля по состоянию на начало октября превышают 30,2 тыс. тонн, другого твердого топлива – 9 тыс. тонн, жидкого топлива – 10, 6 тыс. тонн.

В Петербурге 6 октября стартует уже регулярный отопительный сезон.

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