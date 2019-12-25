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В Ленобласти стартует отопительный сезон
Сегодня, 15:14
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В Ленобласти стартует отопительный сезон

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Запасы угля по состоянию на начало октября превышают 30,2 тыс. тонн.

В районах Ленинградской области полностью сформирован запас топлива и начинается периодическое протапливание. Об этом сообщила региональная администрация. 

Практически во всех районах Ленинградской области начато периодическое протапливание с переходом на регулярное отопление с учетом погоды. 

Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

Запасы угля по состоянию на начало октября превышают 30,2 тыс. тонн, другого твердого топлива – 9 тыс. тонн, жидкого топлива – 10, 6 тыс. тонн.

В Петербурге 6 октября стартует уже регулярный отопительный сезон.

Фото: unsplash

Теги: отопление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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