В Петербурге 6 октября стартует отопительный сезон

С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление.

С 12 часов 6 октября в Петербурге официально начинается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий, сообщили в Смольном.

С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление. Решение о регулярном отопительном сезоне было принято, так как по прогнозу в Северной столице ожидается устойчивое похолодание.

Со 2 октября в Петербурге началось периодическое протапливание. Тепло подается в социальные учреждения.

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Фото: unsplash