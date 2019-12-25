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Периодическое протапливание началось в Северной столице 2 октября
Сегодня, 11:39
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Периодическое протапливание началось в Северной столице 2 октября

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В Петербурге начинается периодическое протапливание с полудня 2 октября.

Первыми будут подключены к системе теплоснабжения социальные учреждения, такие как школы, детские сады и больницы. Это позволит обеспечить комфортные условия для обучения и лечения в этих учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

По мере запуска котельных в Северной столице, управляющие компании будут подключать и жилые дома. Таким образом, жители Петербурга смогут наслаждаться теплом уже в ближайшие дни.

Отметим, что периодическое протапливание является необходимой мерой для поддержания температуры в жилых помещениях в холодный период года. 

Ранее собщалось, что с 2 октября в Петербурге начнут включать отопление.

Фото: Piter.TV

Теги: отопление, протапливание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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