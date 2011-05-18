С 2 октября в Петербурге начнут включать отопление

Периодическое протапливание начнется в Петербурге со 2 октября.

Санкт-Петербург готовится к периодическому протапливанию зданий. Соответствующее распоряжение подписал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Постепенное включение источников теплоснабжения начнется 2 октября в 12.00.

В первую очередь необходимо обеспечить комфорт в социально значимых учреждениях и начать подключение к теплу жилого сектора. Теплоснабжающим предприятиям города предписано первоочередно начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что Ленобласть завершает подготовку к отопительному сезону.

Фото: Piter.TV