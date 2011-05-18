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С 2 октября в Петербурге начнут включать отопление
Сегодня, 14:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

С 2 октября в Петербурге начнут включать отопление

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Периодическое протапливание начнется в Петербурге со 2 октября.

Санкт-Петербург готовится к периодическому протапливанию зданий. Соответствующее распоряжение подписал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Постепенное включение источников теплоснабжения начнется 2 октября в 12.00. 

В первую очередь необходимо обеспечить комфорт в социально значимых учреждениях и начать подключение к теплу жилого сектора. Теплоснабжающим предприятиям города предписано первоочередно начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что Ленобласть завершает подготовку к отопительному сезону.

Фото: Piter.TV

Теги: осень, отопление, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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